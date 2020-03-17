17 Mart 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo’dan koronavirüs önlemi!

Luiz Gustavo’dan koronavirüs önlemi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 17.03.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, tüm dünyaya yayılmış ve spor faaliyetlerini de etkilemişti. Fenerbahçeli da koronavirüse karşı önlem aldı.

, 'in 27. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Ön çapraz bağı kopan 'ın, sahada koşulara başladığı bildirildi.

"BİSİKLETE TEMAS ETMEDİ"

, kondisyon bisikletinde çalışırken alete doğrudan temas etmedi ve eşofmanın kollarını uzatarak o şekilde dokundu.

Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu! Sezon sonuna kadar.. haberin devamı

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