Fenerbahçe’den teknik direktör Yalçın Koşukavak açıklaması

Fenerbahçe, gelecek sezon için Yalçın Koşukavak ile anlaştığını açıkladı. Yapılan haberler üzerine açıklama yapma gereği duyulduğunu belirten Fenerbahçe, görüşmeyi doğruladı ancak gelecek sezon için görüşme yapıldığını söyledi.

Altay'ın başarılı teknik direktörü Yalçın Koşukavak hakkında Fenerbahçe'den son dakika açıklaması geldi. Fenerbahçe, çıkan haberleri yalanlamadı. Sarı-lacivertliler, "Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ MÜ?

Sezona büyük umutlarla başlayan Fenerbahçe, kötü gidişatın ardından Ersun Yanal ile yolları ayırdı. Ancak, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından yeni bir hoca getirmeyen yönetim son dakika açıklamasında bulundu. Yapılan açıklama şu şekilde, "Son birkaç gündür futbol gündeminde yer alan Altay Kulübü teknik direktörü Sayın Yalçın Koşukavak ile anlaştığımıza dair çıkan haberlere ilişkin açıklama yapma gerekliliği doğmuştur.

Altay Kulübü'nün bilgisi dahilinde Sayın Yalçın Koşukavak ile gelecek dönemler için futbol yapılanmamız kapsamında birlikte çalışabilme ihtimalimiz üzerine bazı temaslarımız olmuştur.

Bu temaslarımız, futbol şubemizin yapılandırılması kapsamında, oluşturmak istediğimiz kültürün geliştirilmesi ve devamlılığının sağlanması, bu doğrultuda bir ortak aklın belirlenmesi, altyapı ile A takım arasındaki ilişkinin daha genişletilmesi, genç futbolcularımızın gelişimi gibi konularda belli bir sistematik çerçeve oluşturulması amacıyla yapılan görüşmelerdir.

Ancak bugün itibariyle gelinen noktada Sayın Yalçın Koşukavak ile yaptığımız görüşmeler sezon sonu yeniden değerlendirilmek üzere sonlandırılmıştır."

ALTAY'DAN YALÇIN KOŞUKAVAK AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'nin açıklamasının hemen ardından Altay'dan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Yalçın Koşukavak da yetiştiği ve formasını terlettiği Büyük Altay'ı şampiyonluk yarışında son 6 haftada yalnız bırakmak istemeyerek kulübünde kalmak istemiş ve tek hedefinin Altay'ı hak ettiği Süper Lig'e çıkartmak olduğunu belirtmiştir." ifadeleri kullanıldı.

YALÇIN KOŞUKAVAK KİMDİR?

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için görüştüğü Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak kimdir? Deneyimli teknik adam birçok kulüpte görev aldı. 14 Ekim 1972 İzmir doğumludur. Yalçın Koşukavak genel olarak 4-2-3-1 sistemini tercih etmektedir. Geçmişte Göztepe, Karşıyaka, Manisaspor, Bursa Nilüfer, Şanlıurfaspor, Gaziantep FK, İstanbulspor, Bursaspor'u çalıştırmıştır. Yalçın Koşukavak şuan Altay'ı çalıştırmaktadır.

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