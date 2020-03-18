18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Simon Falette sahada olacak

Simon Falette sahada olacak
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

Sakatlıktan yeni çıktığı için Konya maçında riske edilmeyen Simon Falette, sınavında forma giyecek.

Sakatlıktan yeni çıktığı için Konya maçında riske edilmeyen Simon Falette, sınavında forma giyecek. 28 yaşındaki stoper, savunmanın göbeğinde Jailson ile birlikte görev yapacak. Konya karşılaşmasında savunmada oynayan Luiz Gustavo da bu kez gerçek mevkisi olan orta alanda sahaya çıkacak.

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