Simon Falette sahada olacak

Sakatlıktan yeni çıktığı için Konya maçında riske edilmeyen Simon Falette, Kayserispor sınavında forma giyecek.

Sakatlıktan yeni çıktığı için Konya maçında riske edilmeyen Simon Falette, Kayserispor sınavında forma giyecek. 28 yaşındaki stoper, savunmanın göbeğinde Jailson ile birlikte görev yapacak. Konya karşılaşmasında savunmada oynayan Luiz Gustavo da bu kez gerçek mevkisi olan orta alanda sahaya çıkacak.

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