18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de B planı hazır

Fenerbahçe'de B planı hazır
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 18.03.2020 Giriş Tarihi: 18.03.2020

Teknik direktör arayışlarını sürdüren 'de maçı öncesinde B planı hazır.

'de ve yardımcıları ile yolların ayrılmasının ardından sarı-lacivertli takımın başında kimin olacağı hala belirsizliğini korurken B planı devreye girecek.

Sarı-lacivertli ekipte A Lisansı ile 2 maça çıkma hakkı bulunan Zeki Murat Göle'nin süresi dolarken mücadelesinde kimin görev alacağını DHA öğrendi. Bir çok teknik adamla görüşme gerçekleştiren ve kriter olarak "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilen teknik adam" şartı koyan sarı-lacivertli yönetim istediği şartlarda bir teknik adam bulana kadar kulüpte görevli pro-lisans sahibi hocalarını göreve getirecek. Hali hazırda Fenerbahçe bünyesinde altyapıda görev yapan Serdar Bayat ile Şenol Çorlu'nun pro-lisansının bulunması yeni sezona kadar yönetimin elini rahatlattı.
Pro-Lisansı bulunan Serdar Bayat alt yapılarda görev yaparken, U21'deki görevi 2019'da sonlandırılan ama alt yapı koordinasyonunda halen görevi bulunan bir başka Pro-Lisanslı Şenol Çorlu da Kayserispor maçı ve ligin geri kalan haftalarında görev almaya hazır.

Ligin 27'nci haftasında Cuma günü Kayserispor'u konuk edecek Fenerbahçe'de Serdar Bayat'ın isminin esame listesinde teknik direktör olması beklenirken Şenol Çorlu'nun da belki kulübede belki dışarıdan destek vermesi bekleniyor.

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