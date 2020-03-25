25 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Ersun Yanal’dan 'evde kal' çağrısı

Ersun Yanal’dan 'evde kal' çağrısı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 25.03.2020 Giriş Tarihi: 25.03.2020

Son olarak 'yi çalıştıran , koronavirüsün yayılmasını önlemek adına paylaşımda bulundu. Yanal, hesabından "evde kal" çağrısı yaptı.

Son olarak 'yi çalıştıran , koronavirüsün yayılmasına karşı vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Yanal, hesabından yaptığı açıklamada tüm koronavirüs hastalarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, şu ifadelere yer verdi:

"Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım."

İşte o paylaşım:

Flaş iddia! F.Bahçe'de corona virüsüne yakalanan isim... haberin devamı

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