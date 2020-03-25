Ersun Yanal’dan 'evde kal' çağrısı
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasını önlemek adına paylaşımda bulundu. Yanal, sosyal medya hesabından "evde kal" çağrısı yaptı.
Son olarak Fenerbahçe'yi çalıştıran teknik direktör Ersun Yanal, koronavirüsün yayılmasına karşı vatandaşların evden çıkmamasını istedi. Yanal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada tüm koronavirüs hastalarına geçmiş olsun dileklerini iletirken, şu ifadelere yer verdi:
"Zor günlerdeyiz, hem dünya genelinde hem de spor camiamız özelinde her gün yeni bir haberle üzülüyoruz. Bütün bu sürecin geçip, geriye koca bir hayatın kalacağı inancıyla herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yaşanacak hayatlara sahip çıkalım ve lütfen #evdekalalım."
İşte o paylaşım:
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