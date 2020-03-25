Hasan Ali Kaldırım'dan corona virüsü sözleri: Umarım çok yiyerek kilo almam
Fenerbahçe'nin tecrübeli futbolcusu Hasan Ali Kaldırım, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye de dahil Avrupa'nın çoğu ülkesinde spor müsabakalarının ertelenmesine neden olan yeni tip corona virüsüyle (Covid-19) ilgili açıklamalarda bulundu. Yayıncı kuruluşa konuşan Hasan Ali, "Normalde yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam." dedi.
Fenerbahçeli oyuncu Hasan Ali Kaldırım, zor bir süreçten geçtiklerini söyleyerek herkesin evinde kalması gerektiğini vurguladı.
Hasan Ali Kaldırım, "Hepimiz için zor bir süreç. Belki de tüm dünya aynı problemi aynı anda ilk defa yaşıyordur. En kısa zamanda çözüleceğini ümit ediyorum." dedi.
"EVDEN İDMAN YAPIYORUZ"
Hasan Ali Kaldırım, "En son perşembe günü idman gerçekleştirdik, cumadan beri evdeyiz. Sağ olsun hocalarımız bir platform kurdular, video konferans üzerinden takım halinde hocalarımızı görerek idmanlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Ne kadar süreceğini bilemiyoruz. Ne kadar böyle devam edecek, idmanlara ne zaman başlanacak, maçlar ne zaman başlayacak... Kendimizi hazır tutmamız lazım. Burada her sporcuya görev düşüyor. Temennim en kısa zamanda futbola geri dönmek." ifadelerini kullandı.
"UMARIM ÇOK YİYEREK KİLO ALMAM"
Kaldırım, "Normalde ben yemeyi çok sevmem ama son günlerde her gün pasta yaptım, bundan keyif aldığımı öğrendim. Evde çok zaman geçirince, bunu da yeni öğrendim. Umarım bu süre zarfında çok yiyerek kilo almam" diyerek esprili bir şekilde durumu özetledi.
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