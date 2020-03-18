18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek

Fenerbahçe-Kayserispor maçını Atilla Karaoğlan yönetecek
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

ile arasında oynanacak olan ligin 27.hafta karşılaşmasını Sakarya Bölgesinden yönetecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27.haftasının açılış karşılaşmasında İstanbul Şükrü Saraçoğlu Stadyumunda saat 20.00'de oynanacak olan ile maçında görev yapacak hakemler açıklandı. (MHK) tarafından yapılan açıklamada Fenerbahçe ile Hes Kablo Kayserispor maçında düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Samet Çavuş ve İbrahim Bozbey yapacak. Maçın 4.Hakemi Cihan Aydın.

Fenerbahçe-Hes Kablo Kayserispor maçının VAR Hakemi Bahattin Şimşek olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan yapacak.

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