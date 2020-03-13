13 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mircea Lucescu olmazsa rota Erol Bulut

Fenerbahçe'de Lucescu olmazsa B planı hazır
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 13.03.2020

'de teknik direktör konusunda çalışmalar devam ediyor. Kriter olarak, "Fenerbahçe'yi ve Türk futbolunu iyi bilme" şartı koyan yönetim, henüz sonuca ulaşamadı. için dün somut bir gelişme yaşanmazken, istediği ücretin yüksek bulunduğu gelen haberler arasında... Masada ikinci seçenek olarak isminin yer aldığı belirtiliyor.

Bulut'ta karar kılınırsa, sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu ve takımı yönetecek. Kulübede ise prosedür gereği alt yapıda görev yapan ve pro lisans sahibi olan Serdar Bayat-Şenol Çorlu ikilisinden birisi yer alacak. Bulut yeni sezonda işbaşı yapacak.

JORGE JESUS SERVET İSTEDİ

ile adı anılan , sözleşmesini uzatmak için Flamengo'dan yıllık 7 milyon euro istedi. Flamengo yönetiminin rakamı aşağı çekmek için uğraştığı belirtildi. Jesus'un ekibi ile anlaşamaması halinde Fenerbahçe'nin devreye girebileceği iddia ediliyor.

FENERBAHÇE VE MILAN'I REDDETTİ

PSV'nin sportif direktörü John de Jong, 'i Fenerbahçe ve AC Milan'ın da istediğini ancak 52 yaşındaki çalıştırıcının kendilerini seçtiğini söyledi. PSV TV'ye açıklama yapan de Jong, "Roger Schmidt, teklifimizle derhal ilgilendi ve hemen avukatına haber verdi. AC Milan ve Fenerbahçe başta birkaç takım ile daha görüşme halindeydi. Ama o bizi tercih etti" ifadelerini kullandı.

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