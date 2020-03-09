09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Konyaspor maçı öncesi Fenerbahçe'de 8 eksik

Konyaspor maçı öncesi F.Bahçe'de alarm
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'in 26. haftasında İttifak Holding ile karşı karşıya gelecek. Sarı lacivertli ekipte sakatlıklar ve cezalı oyuncular can sıkıyor. Geçtiğimiz hafta Denizlispor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de 8 isim zorlu Konyaspor maçında takımı yalnız bırakacak.

'de 6 haftadır kazanamayan 'de 8 futbolcu deplasmanında forma giyemeyecek.

Cezalı Ozan, Serdar, Tolgay ve Altay'ın yanı sıra sakatlıkları bulunan Max Kruse, Rodrigues, Falette ve Sadık da görev yapamayacak.

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Kale, savunma, orta saha ve hücum hattında yer alan bu isimlerin yokluğu sarı-lacivertli takımın kadro kurmasını zorlaştırıyor.

Zaten sıkıntılı bir sürecin içinde olan sarı-lacivertliler zorlu Konya deplasmanı öncesi ideal 11 çıkarmakta zorlanıyor. Ayrıca yedek kulübesi de oldukça zayıfladı. Bu da teknik ekibin maç içinde hamle yapmasını engelleyecek.

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