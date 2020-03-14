14 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbiri!

Fenerbahçe'de koronavirüs tedbiri!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2020

Dünyada yayılan ve ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınından sonra, 'de oynanacak karşılaşmaların Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanmasına karar verilmişti. Koronavirüs salgınından korunmak isteyen 'de, Konya'da konaklayacağı otelde özel önlemler alındı.

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs, spor faaliyetlerini de etkilenmişti. Avrupa'nın önde gelen ligleri maçları ertelerken, ülkemizde de 'in, Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanma kararı alınmıştı.

deplasmanında sahaya çıkacak de, koronavirüs salgınından dolayı ekstra tedbirler almış bulunuyor. Fenerbahçe yönetimi, devletin alacağı her kurala uyacak ve yurt dışından gelen ölüm haberlerinin oyuncuları olumsuz etkilememesi için düzenli olarak oyuncularla bilgi alışverişi yapılacak.

Sabah'ın haberine göre; sarı-lacivertli ekibin sadece maçlara odaklanmasını isteyen yönetim, deplasmanlar için de kollarını sıvadı. İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertliler, takımın konaklayacağı otelde ekstra önlemler aldı. Otelin en üst katı sadece Fenerbahçe'ye ayrılırken, kafile gelmeden önce komple dezenfekte edildi. Sosyal alanlar da temizlenirken, odalara antibakteriyel sabun konuldu.

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"ŞU ANDA TEKNİK DİREKTÖRLÜK DÜŞÜNMÜYORUM"

'ın ayrılığının ardından yardımcı antrenörlere danışmanlık yapan Emre Belözoğlu, beIN SPORTS'a konuştu: "Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ölçüsünde destek olmaya çalıştım ve sorumluluktan kaçmadım. Ancak teknik direktörlüğü şu anda düşünmüyoum. Başarısız bir süreç yaşadık ve sonuçta hocamız ayrıldı. Fark açıldı ve önümüzde 6 takım var. 'na yönelmek ve olabildiğince ilk 2-3'ü zorlamak gerçekçi hedefler gibi duruyor."

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