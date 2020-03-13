13 Mart 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de Konyaspor 11'inde 6 değişiklik birden!
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Fenerbahçe, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde oynadığı son 6 maçtan galibiyet çıkaramayan ve şampiyonluk yarışından uzaklaşan sarı-lacivertliler, Konyaspor'u mağlup ederek yeni bir galibiyet serisi yakalamayı planlıyor. Fenerbahçe'de Konyaspor maçı öncesi eksikler can sıkarken, sarı-lacivertliler, geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçının 11'inde büyük değişiklikler yapacak. İşte Fenerbahçe'nin Konyaspor karşısındaki muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 13.03.2020 22:32 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 22:46
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