14 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de yeni hocaya FFP engeli!

Fenerbahçe'de yeni hocaya FFP engeli!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 14.03.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandıran yönetimi, görüştüğü isimlerle anlaşamadı. Sarı-lacivertliler sezonu - ikilisiyle bitirebilir.

Teknik direktör arayışına maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar (PSV'ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi. Yerli hoca konusunda ise Erol Bulut, isimleri ön plana çıkarken, Avcı'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçildi. Bulut ise 'u çalıştırdığı için anlaşılsa bile gelecek sezon göreve başlayacak. Ortalığı kasıp kavuran koronavirüs salgını da görüşmelere sekte vuruyor. Yönetimin, bu sezonu ve 'in teknik+taktik desteğiyle kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat ile tamamlamayı da değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Bu konudaki kesin kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.

Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması haberin devamı

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