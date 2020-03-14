Fenerbahçe'de yeni hocaya FFP engeli!
Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör için arayışlarını hızlandıran Fenerbahçe yönetimi, görüştüğü isimlerle anlaşamadı. Sarı-lacivertliler sezonu Emre Belözoğlu - Volkan Demirel ikilisiyle bitirebilir.
Teknik direktör arayışına Konyaspor maçı sonrasına kadar ara verildi. Yabancı adaylardan şimdiye kadar Roger Schmidt (PSV'ye gitti), Daum ve Lucescu ile temas kuran yönetim, yüksek maliyet nedeniyle sonuç elde edemedi. Yerli hoca konusunda ise Erol Bulut, Abdullah Avcı isimleri ön plana çıkarken, Avcı'dan taraftar tepkisi nedeniyle vazgeçildi. Bulut ise Alanyaspor'u çalıştırdığı için anlaşılsa bile gelecek sezon göreve başlayacak. Ortalığı kasıp kavuran koronavirüs salgını da görüşmelere sekte vuruyor. Yönetimin, bu sezonu Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'in teknik+taktik desteğiyle kulübede altyapı direktörü Serdar Dayat ile tamamlamayı da değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor. Bu konudaki kesin kararın önümüzdeki hafta netleşmesi bekleniyor.
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