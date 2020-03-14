Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezona hızlı bir giriş yapan ancak sezonun ikinci yarısında yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Daha önce yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak istediği 3 yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...