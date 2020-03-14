14 Mart 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezona hızlı bir giriş yapan ancak sezonun ikinci yarısında yaşadığı peş peşe puan kayıplarıyla zirve yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de yeni sezonun transfer çalışmalarına şimdiden start verildi. Daha önce yapılan transfer hatalarını tekrarlamak istemeyen sarı-lacivertliler, kadrosuna katmak istediği 3 yıldız için harekete geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 14.03.2020 01:58 Güncelleme Tarihi: 14.03.2020 06:37
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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

Süper Lig'in ikinci devresinde aldığı 3 beraberlik 3 mağlubiyet sonrası lider Trabzonspor ile arasında 12 puan fark oluşan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları başladı.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da şampiyonluk yarışından çok erken kopan sarı-lacivertli ekipte rota önümüzdeki sezona çevrildi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

Yine aynı hataya düşmek istemeyen Sarı Kanaryalar, yeni sezon çalışmaları başlamadan kadroyu büyük oranda belirlemeyi hedefliyor.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

GÖZLEM ALTINA ALINDILAR

Yönetimin bu kapsamda üç Brezilyalı yıldızı gözlem altına aldığı belirtiliyor. Hedefteki ilk ismin Al Hilal formasını giyen 30 yaşındaki Carlos Eduardo olduğu öğrenildi.

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Fenerbahçe'de transfer harekatı başladı! İşte hedefteki 3 yıldız

25 MAÇTA 14 GOL ATTI

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de forma giyen Carlos Eduardo bu sezon 25 maçta 14 gole imza attı. Brezilyalı yıldız 10 numara pozisyonu ve sol kanatta görev yapıyor.

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