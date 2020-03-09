Fenerbahçe’nin efsane koçu Zeljko Obradovic 60 yaşında

Avrupa basketbolunun gelmiş geçmiş en başarılı antrenörlerinden biri olan Zeljko Obradovic’in özel günü kutlanıyor. Fenerbahçe Beko'nun deneyimli koçu bugün 60. yaşını doldurdu.

Zeljko Obradovic, kazandığı 9 Euroleague şampiyonluğu ile Avrupa basketboluna damga vurdu. Başarılı basket koçu Fenerbahçe Beko dahil 5 farklı takımla 9 kez Euroleague kazandı. 1991 yılından itibaren koçluk yapan Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun başında çıktığı sezonlarda Euroleague'i 1 kez sarı lacivertli ekibe kazandırmayı başardı.

ZELJKO OBRADOVIC'İN MUHTEŞEM KARİYERİ

Avrupa basketbolunun en iyisi olarak gösterilen Zeljko Obradovic'in kariyeri başarılarla dolu. Obradovic, basketbol kariyerine oyuncu olarak başladı. 1978 ile 1984 yılları arasında Borak Cacak ve 1984-1991 yılları arasında Partizan formalarını terletti. Basketbolcu olarak formasını giydiği Partizan'da koçluk kariyerine başladı. Partizan ile 1992 yılında Euroleague şampiyonluğu kazandı. Zeljko Obradovic, 1994 yılında Joventut Badalona ile kupa sevinci yaşadıktan sonra Real Madrid ile 1995 yılında Euroleague zaferi yaşadı. Panathinaikos'un başında Avrupa'nın en prestijli kupasını tam 5 kez (2000, 2002, 2007, 2009, 2011) kazandı.

ZELJKO OBRADOVIC'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Deneyimli koç Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Beko'nun başına 2013 yılında geçti. Fenerbahçe Beko'yu kısa sürede Avrupa'nın en iddialı takımı haline getiren Zeljko Obradovic, 1 Euroleague, 4 Türkiye Ligi, 3 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 3 Türkiye Kupası kazandı. Fenerbahçe son 5 yıldır Euroleague'de Final Four' kalma başarısı gösterdi.

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