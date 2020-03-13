Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 26 haftasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin maç kadrosu belli oldu. Sarı lacivertli ekipte 5 isim kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 26. haftasında cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda sakatlığı bulunan Nabil Dirar ve Altay Bayındır'ın yanı sıra cezalı olan Tolgay Arslan, Ozan Tufan ve Serdar Aziz kafilede yer almadı. Sakatlıktan dönen Garry Rodrigues ve Simon Falette ise kadroya dahil edildi.

Fenerbahçe'de ayrıca altyapıdan Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Osman Ertuğrul Çetin de kadroda.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN KONYASPOR MAÇI KADROSU;



Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç.

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