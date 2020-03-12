12 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 19. hafta oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Bu karşılaşmanın ardından İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...

Giriş Tarihi: 12.03.2020 22:24 Güncelleme Tarihi: 12.03.2020 22:25
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 25. hafta mücadelelerinin ardından ertelenen karşılaşmada Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadelede gülen taraf olurken karşılaşma sonrası iddaa risk yönetimi şampiyonluk oranlarını güncelledi.

İŞTE GÜNCEL ŞAMPİYONLUK ORANLARI... (LİSTEDE BULUNMAYAN TAKIMLARA ORAN VERİLMEMİŞTİR.)

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

GAZİANTEP FK: 5,000.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

GÖZTEPE: 1,500.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

ALANYASPOR: 200.00

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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

FENERBAHÇE: 50.00

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