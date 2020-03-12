Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Galatasaray ve Trabzonspor...

Süper Lig'de 19. hafta oynanması gereken ancak Elazığ'da yaşanan deprem nedeniyle ertelenen maçta Trabzonspor, deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirveye yükseldi. Bu karşılaşmanın ardından İddaa Risk Yönetimi, şampiyonluk oranlarını güncelledi. İşte Beşiktaş, Başakşehir, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un şampiyonluk oranları...