Emre Belözoğlu'ndan teknik direktörlük açıklaması

Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, yayıncı kuruluşa gündeme dair açıklamalarda bulundu. Teknik direktör Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu sonrası yardımcı antrenörlerle birlikte takımı çalıştıran tecrübeli futbolcu, yeni sezonda takımın başına geçeceğine yönelik iddialara yanıt verdi.

Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki deneyimli futbolcusu Emre Belözoğlu, beIN Sports'a konuştu. Gündeme dair açıklamalarda bulunan Belözoğlu, merak edilen soruları yanıtladı. İşte Emre Belözoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

BAŞARISIZLIKTA HERKES KADAR BİZLER DE HATALIYIZ

"Hocamız ayrılırken inanıyorum bütün oyuncu grubumuz da kendi üstüne düşen sorumluluğu aldı. Bir takımda başarısızlık olduğunda herkes kendi üzerine düşeni almalı. Herkes kadar en az bizler de hatalıyız."

"Kimseden bir görev istemedim kariyerim boyunca, 2 kez gönderilmiş bir oyuncu olarak, Fenerbahçe benden yine ne isterse yapmaya çalışacağım."

ŞU AN TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANIM YOK

"Benim hocalıkla alakalı şu an bir planımın olmadığını, Fenerbahçe'de hocalıkla alakalı, bu süreçle alakalı bir düşüncem olmadığını özellikle belirtmek istiyorum. Ben, bu takımın sadece ve sadece futbolcusu ve kaptanıyım. Elimden geldiğince hocalarımıza, teknik ekibe, kendi bilgim ve inandığım doğrular ölçüsünde destek olmaya çalıştım. Bu süreç de aynı şekilde ilerliyor. Özel bir görevim yok, geçmişte olan görevime benzer bir görevim var."

TÜRKİYE KUPASI'NI VE LİGDE İLK 2-3 SIRAYI HEDEFLEMEK DOĞRU GİBİ

"Matematiksel olarak şampiyonluk devam etse de, önümüzde 6 takım var ve fark açılmış. Böyle bakınca şampiyonluktan öte Türkiye Kupası'na yönelmek ve ilk 2'yi, 3'ü hedeflemek doğru gibi ve kupayı alınca da Süper Kupa'yı hedeflemek gerçekçi gibi."

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