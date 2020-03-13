Emre Belözoğlu'ndan takıma uyarı
Yeni hoca gelene kadar takıma liderlik etme görevi verilen kaptan Emre Belözoğlu, antrenmanda yaptığı konuşmada arkadaşlarından 3 puan istedi.
Deplasmanda yarın İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Fenerbahçe'de hazırlıklar devam ediyor. Sarı-lacivertli oyuncular, Can Bartu Tesisleri'nde dün yapılan idmanda dar alanda çift kale maçın yanı sıra taktiksel ve bireysel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlıkları düzelen Simon Falette, Garry Rodrigues ve Nabil Dirar da çift kalede yer aldı. Kaptan Emre Belözoğlu, antrenörler Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel ile birlikte antrenman öncesi saha içinde oyuncularla bir toplantı yaparak, galibiyet istedi.
BUGÜN GİDİYORLAR
Bütün futbolcuların pürdikkat dinlediği tecrübeli futbolcu, ligde puan olarak geride kalsalar da kalan 9 haftada ellerinden gelenin en iyisini yapıp, tüm maçları kazanmak için oynamaları gerektiğini hatırlattı. Sarı-lacivertliler, bugün Konya'ya gidecek. Hareket öncesi tesislerde son prova yapılacak. Denizli maçında sakatlanan Max Kruse ve sezonu daha önce kapatan Sadık'ın yanı sıra kart cezalısı Ozan Tufan, Tolgay Arslan, Serdar Aziz ve kaleci Altay yarınki mücadelede forma giyemeyecek.
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