08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Gülmedi bahtım

Gülmedi bahtım
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Sarı-lacivertliler, evinde Yukatel Denizlispor’a da takıldı... Tolgay’ın atılmasıyla 43’te on kişi kalan ’yı yenilgiden Serdar kurtardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. 'ın görevden ayrılmasının ardından taraftarı önüne 'yeni bir sayfa' açmak hedefiyle çıkan yine umduğunu bulamadı. 22'de Ozan Tufan'ın şık kafa golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye, 45'te penaltıdan Murawski yanıt verdi. Pozisyonda penaltıya sebep olan Tolgay Arslan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

LİDERLE FARK 12'YE ÇIKTI

Yukatel Denizlispor ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 75'te ile 2-1 öne geçti. Uzatma anları oynanırken 'in kafa golü skoru belirledi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, lider Medipol Başakşehir ile aradaki fark 12'ye çıktı. Kanarya son 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile toplamda 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ondan önceki 4 maçını kazanmıştı. Yukatel Denizlispor ise iki haftada topladığı 4 puanla 28 puana ulaştı ve bir nebze rahatladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Susmamızın özel bir nedeni yok "Susmamızın özel bir nedeni yok"
Bize yakışmayan bir sonuç "Bize yakışmayan bir sonuç"
Kruse'nin durumu belli oldu Kruse'nin durumu belli oldu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör