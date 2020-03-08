Gülmedi bahtım

Sarı-lacivertliler, evinde Yukatel Denizlispor’a da takıldı... Tolgay’ın atılmasıyla 43’te on kişi kalan Kanarya’yı yenilgiden Serdar kurtardı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Yukatel Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertli ekibin galibiyet hasreti 6 maça çıktı. Ersun Yanal'ın görevden ayrılmasının ardından taraftarı önüne 'yeni bir sayfa' açmak hedefiyle çıkan Kanarya yine umduğunu bulamadı. 22'de Ozan Tufan'ın şık kafa golüyle öne geçen Fenerbahçe'ye, 45'te penaltıdan Murawski yanıt verdi. Pozisyonda penaltıya sebep olan Tolgay Arslan ikinci sarı kartını görerek oyun dışında kaldı.

LİDERLE FARK 12'YE ÇIKTI

Yukatel Denizlispor ikinci yarıda bir kişi fazla oynamanın avantajıyla 75'te Mustafa Yumlu ile 2-1 öne geçti. Uzatma anları oynanırken Serdar Aziz'in kafa golü skoru belirledi. Fenerbahçe bu sonuçla puanını 40'a yükseltirken, lider Medipol Başakşehir ile aradaki fark 12'ye çıktı. Kanarya son 6 karşılaşmada 3 beraberlik, 3 mağlubiyet ile toplamda 12 puan kaybetti. Sarı-lacivertliler ondan önceki 4 maçını kazanmıştı. Yukatel Denizlispor ise iki haftada topladığı 4 puanla 28 puana ulaştı ve bir nebze rahatladı.

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