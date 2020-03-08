08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Ozan Tufan çılgına döndü

Ozan Tufan çılgına döndü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 08.03.2020

Kanarya'nın tek golünü atan Ozan Tufan, hakem Zorbay Küçük'ün üzerine yürüdü. İkinci yarıda Küçük'ün verdiği kararlara sinirlenen oyuncu görürken, Küçük'le kafa kafaya geldi.

Kanarya'nın tek golünü atan Ozan Tufan, hakem Zorbay Küçük'ün üzerine yürüdü. İkinci yarıda Küçük'ün verdiği kararlara sinirlenen oyuncu görürken, Küçük'le kafa kafaya geldi. Ozan'ı takım arkadaşları uzaklaştırırken, tecrübeli oyuncunun pozisyon sonrası hakeme söylendiği ekranlara yansıdı.
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