Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahalara dönüyor

Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında kulübede taktik veren Emre Belözoğlu, Konya'da sahada olacak. Maç gününe kadar Zeki Göle ile birlikte idmanlarda takımı çalıştıracak olan 39 yaşındaki futbolcu, Konyaspor'a karşı 11'de görev yapacak.

Maç öncesi son taktikleri de verecek olan kaptan Emre, takımı saha içinden yönetecek.

RODRIGUES DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle Süper Lig'de son 4 maçı kaçıran Garry Rodrigues, Konyaspor'a karşı sahada olacak. Uzun bir süreden sonra önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, dün de antrenmandaki yerini aldı. Sakatlıktan tamamen kurtulan Garry Rodrigues için sağlık ekibinin de "Oynayabilir" raporu verdiği öğrenildi.

BAŞKANDAN TAM DESTEK

Yeni hoca gelene kadar antrenör Zeki Göle ile takımı çalıştıracak olan Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel'e Ali Koç'tan destek... Emre ve Volkan'a teşekkür eden F.Bahçe Başkanı, "Elinizi taşın altına koydunuz. Takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Size güvenim tam" ifadelerini kullandı.

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