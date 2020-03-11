11 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sahalara dönüyor

Kaptan bu kez sahada
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 11.03.2020

Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında kulübede taktik veren , 'da sahada olacak. Maç gününe kadar ile birlikte idmanlarda takımı çalıştıracak olan 39 yaşındaki futbolcu, 'a karşı 11'de görev yapacak.

Maç öncesi son taktikleri de verecek olan kaptan Emre, takımı saha içinden yönetecek.

RODRIGUES DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle 'de son 4 maçı kaçıran , 'a karşı sahada olacak. Uzun bir süreden sonra önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, dün de antrenmandaki yerini aldı. Sakatlıktan tamamen kurtulan Garry Rodrigues için sağlık ekibinin de "Oynayabilir" raporu verdiği öğrenildi.

BAŞKANDAN TAM DESTEK

Yeni hoca gelene kadar antrenör ile takımı çalıştıracak olan ve 'e 'tan destek... Emre ve Volkan'a teşekkür eden F.Bahçe Başkanı, "Elinizi taşın altına koydunuz. Takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Size güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de kritik dönem haberin devamı

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