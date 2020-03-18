18 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Josef de Souza'dan Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!

Josef'ten Fenerbahçelileri heyecanlandıran mesaj!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 18.03.2020

2015-2018 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen ve gösterdiği performansla sarı-lacivertli taraftarların takdirini kazanan Josef de Souza, geleceğine dair açıklamalarda bulundu. Kariyerini Suudi 'ın Al Ahli takımında sürdüren Brezilyalı futbolcu, takımıyla olan sözleşmesinin sona ermesinin ardından Türkiye'ye dönmek istediğini söyledi.

Türkiye'de Fenerbahçe formasıyla gösterdiği performans ve hırslı yapısıyla taraftarın sevgilisi haline gelen Josef de Souza'dan gündem yaratacak açıklamalar geldi.

Josef de Souza, Fenerbahçe ile kupa kazanamamasına rağmen taraftarların kendisini çok sevdiğini ve büyük saygı duyduğunu söyledi.

"SUUDI ARABİSTAN'A ŞAMPİYON OLMAK İÇİN GİTTİM"

'a şampiyon olmak için gittim. Temel hedefim orada şampiyon olmak. 2 yıl daha sözleşmem var ve tamamlamak istiyorum.

"SÖZLEŞMEM BİTİNCE TÜRKİYE'YE DÖNMEK İSTİYORUM"

Ondan sonra Türkiye'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'de çok güzel günler yaşadım. Kupa kazanamasak bile bana çok büyük saygı duydular. Bu yüzden çok mutluyum. Türkiye'de bu fırsatı bir kez daha yakalamak istiyorum. Her fırsatta Türkiye'ye gidiyoruz. Ailecek Türkiye'yi çok özlüyorum. Brezilya'da bile oynarken, Brezilyalılar futbola çok tutkulu olmasına rağmen böyle bir atmosfer olmuyordu. Türkiye ile ilgili en çok bunu özledim.

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