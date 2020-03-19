Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba önerildi! Sezon sonunda...
Sezon sonunda forvet bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, sürpriz bir ismi gündemine aldı. Zenit ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Artem Dzyuba'nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Sarı-lacivertliler bu transfer için Rus oyuncunun menajerinden süre istedi.
Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan Fenerbahçe'nin gündemine flaş bir isim girdi.
HAVA TOPLARINDA ETKİLİ
Rus basının iddiasına göre, sezon sonunda Zenit ile sözleşmesi sona erecek olan Artem Dzyuba menajerler aracılığıyla Sarı-lacivertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.
13 GOL 10 ASİST YAPTI
Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ
Rus basını, Zenit'in Artem Dzyuba'ya yeni sözleşme teklif ettiğini ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı.
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