19 Mart 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'ye Artem Dzyuba önerildi! Sezon sonunda...

Fenerbahçe'ye dev golcü! Sezon sonunda...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 19.03.2020

Sezon sonunda forvet bölgesine takviye yapmak isteyen , sürpriz bir ismi gündemine aldı. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Artem 'nın menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildiği iddia edildi. Sarı-lacivertliler bu için Rus oyuncunun menajerinden süre istedi.

Yeni sezonda mutlaka forvet transferi yapmayı planlayan 'nin gündemine flaş bir isim girdi.

HAVA TOPLARINDA ETKİLİ

Rus basının iddiasına göre, sezon sonunda ile sözleşmesi sona erecek olan Artem menajerler aracılığıyla Sarı-lacivertliler'e teklif edildi. Fenerbahçe yönetiminin 1.97 boyundaki ünlü forvet için zaman istediği belirlendi.

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13 GOL 10 ASİST YAPTI

Bu sezon Rus Ligi'nde 13 gol atıp 10 asist yapan 31 yaşındaki Dzyuba ile birçok kulübün yakından ilgilendiği belirtiliyor. Rus yıldızın yüksek maaşının Fenerbahçe yönetimini düşündündüğü gelen bilgiler arasında.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ

Rus basını, Zenit'in 'ya yeni sözleşme teklif ettiğini ve taraflar arasında pazarlıkların sürdüğünü yazdı.

Canlı yayında açıkladı! haberin devamı

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