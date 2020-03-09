09 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü sezon sonunda geliyor

Sezon sonunda geliyor! İşte F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 09.03.2020

'de ikinci yarı kötü gidişatın faturası 'a kesilmişti. Yanal ile yolların ayrılmasından sonra sarı-lacivertlilerde bir numaralı gündem maddesi yeni teknik direktörün kim olacağıydı. Sarı Kanarya, Aytemiz 'un teknik direktörü ile anlaştığı iddia edildi. İşte detaylar...

, özellikle ikinci devrede aldığı kötü sonuçlardan sonra ile yollarını ayırmıştı. Şu anda yoluna yardımcı hocalar ve deneyimli futbolcu Emre Belözoğlu ile devan eden Fenerbahçe'de teknik direktörlük konusunda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Akşam'ın haberine göre; teknik direktörlük koltuğuna bir dönem sarı-lacivertli formayı giyen ile söz kestiği belirtildi. ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Erol Bulut'un sezon sonunda sarı-lacivertlilerle anlaşacağı iddia edildi.

NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Alanyaspor 'de bitime 9 hafta kala teknik direktör Erol Bulut ile yollarını ayırırsa, deneyimli teknik adamın Fenerbahçe kariyeri daha erken başlayabilir. Fenerbahçe'nin gündemine Beşiktaş ile yollarını ayıran da gelmiş fakat sarı-lacivertli taraftarların sıcak bakmaması nedeniyle bu transfer rafa kaldırılmıştı. Camiada şu anda sadece Erol Bulut'un ne zaman takımın başına geçeceği konuşuluyor.

SORUMLULUK ESKİ FUTBOLCULARA GEÇECEK

Bulut, daha önce yaptığı açıklamada, "Şu anda Alanya'nın hocasıyım. Takımıma konsantre oldum. Bu konuyla ilgili bir açıklama yapamam" demişti. Erol Bulut'la birlikte Fenerbahçe'de sorumluluk eski futbolculara geçecek. , görevine devam edecek. Teknik kadroyla ilgili daha önce sarı-lacivertli formayı giymiş bazı isimlerle de görüşmeler yapıldığı söyleniyor. Yönetim tamamen "Öze dönüş" kararı almış durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar ise artık başarı için beklemek istemiyor.

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