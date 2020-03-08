08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs endişesi! Belhanda ve Dirar...

F.Bahçe ve G.Saray'da koronavirüs endişesi! Belhanda ve Dirar...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 08.03.2020 Giriş Tarihi: 08.03.2020

'in iki dev kulübü ve 'da koronavirüs endişesi yaşanıyor. Fenerbahçeli futbolcu ile Galatasaraylı futbolcu Younes , Fas 'nın aday kadrosuna alındı. Ülkedeki koronavirüs vakaları ise her iki kulübü de endişelendiriyor.

Fas 'nın Elemeleri kapsamında Cumhuriyeti ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosuna Türkiye'de 3 isim çağrıldı. 49 kişilik kadroda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı Younes 'nın yanında BtcTurk forması giyen Issam Chebake de dahil edildi.

23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacak olan Fas Milli Takımı'nda teknik direktör 'in önümüzdeki günlerde kadroyu 23 kişiye indirmesi bekleniyor.

Fas, 2021 Afrika Kupası Elemeleri kapsamında 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 2 maç oynayacak.

ve ise koronavirüs nedeniye endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakalarının ardından federasyon tüm profesyonel ve amatör futbol maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar almıştı.

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