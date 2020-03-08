Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs endişesi! Belhanda ve Dirar...
Süper Lig'in iki dev kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray'da koronavirüs endişesi yaşanıyor. Fenerbahçeli futbolcu Nabil Dirar ile Galatasaraylı futbolcu Younes Belhanda, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna alındı. Ülkedeki koronavirüs vakaları ise her iki kulübü de endişelendiriyor.
Fas Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri kapsamında Orta Afrika Cumhuriyeti ile yapacağı karşılaşmanın aday kadrosuna Türkiye'de 3 isim çağrıldı. 49 kişilik kadroda Fenerbahçeli Nabil Dirar ve Galatasaraylı Younes Belhanda'nın yanında BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Issam Chebake de dahil edildi.
23-31 Mart tarihleri arasında kamp yapacak olan Fas Milli Takımı'nda teknik direktör Vahid Halilhodzic'in önümüzdeki günlerde kadroyu 23 kişiye indirmesi bekleniyor.
Fas, 2021 Afrika Kupası Elemeleri kapsamında 27 Mart ve 31 Mart tarihlerinde Orta Afrika Cumhuriyeti ile 2 maç oynayacak.
Fenerbahçe ve Galatasaray ise koronavirüs nedeniye endişeleniyor. Fas'ta yaşanan koronavirüs vakalarının ardından federasyon tüm profesyonel ve amatör futbol maçlarının seyircisiz oynanması yönünde karar almıştı.
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