16 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Eskişehirspor 1-4 Adana Demirspor l MAÇ SONUCU

Adana Demirspor deplasmanda şov yaptı!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 16.03.2020

1'inci Lig'in 28'inci haftasında seyircisiz oynanan maçta , deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti.

1'inci Lig'in 28'inci haftasında seyircisiz oynanan maçta , deplasmanda 'u 4-1 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

11'inci dakikada gelişen Demirspor atağında, 'in pasında topla buluşan ceza sahası dışından sert vurdu ve top ağlara gitti: 0-1.

35'inci dakikada 'ün ceza sahası içinden vuruşu yan direğe çarpıp ağlarla buluştu: 0-2.

49'uncu dakikada Bedirhan'n şutunda kaleciden dönen topu tamamladı: 1-2.

55'inci dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topa dokunan , takımının üçüncü golünü attı: 1-3.

57'nci dakikada Erkan Zengin'in pasında kaleciyle karşı karşıya kalan topu ağlara gönderdi. 1-4.

Karşılaşma Adana Demirspor'un 4-1'lik galibiyeti ile bitti.

STAT: Yeni Eskişehir

HAKEMLER: Bülent Birincioğlu, Muhammet Yumak, Burak Cansız

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem - Mevlüt, Hasan Ulaş (Dk. 72 Berkay Tanır), Erdal, Bedirhan, , Furkan (Dk. 46 Metehan), İbrahim Halil (Dk. 80 Doğukan), Kıvanç, Alperen, Cemali

ADANA DEMİRSPOR: Muhammed - Tayyip Talha, Adil, Traore, Aias Aosman (Dk. 68 Vedat Bora), Tarık Çamdal (Dk. 76 Rassoul), Volkan Şen (Dk. 59 Berk), Mehmet Uslu, Hasan Kılıç, Mehmet Akyüz, Erkan Zengin

GOLLER: Dk. 49 İbrahim Halil (Eskişehirspor) - Dk. 11 Volkan Şen, Dk. 35 Mehmet Akyüz, Dk. 55 Tayyip Talha, Dk. 57 Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk. 62 Kıvanç (Eskişehirspor) - Dk. 62 Erkan Zengin (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ekrem, Mehmet Feyzi, Kıvanç, Alperen, Erdal (Eskişehirspor) - Tarık Çamdal, Erkan Zengin, Hasan Kılıç (Adana Demirspor)

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