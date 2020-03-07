Fenerbahçe'den Zlatko Dalic sürprizi

Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürem Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor. Mircea Lucescu, Roger Schmidt, Niko Kovac, Leonardo Jardim, ve Bruno Labbadia'yı listesine alan sarı-lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile temasa geçti.

Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hıvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR

Eğer Dalic ile anlaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.

YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR

Fenerbahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.

BU DALIC'E İLK TEKLİF DEĞİL

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de Comolli yapmıştı.

ABDULLAH AVCI BEKLEMEDE

Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski teknik patronu Abdullah Avcı ile anlaşma sağlandığı haberleri hızla yayıldı. Birçok kaynak bu haberi servis ederken Fenerbahçe yönetiminden Abdullah Avcı ile görüşmenin yapılmadığı açıkladı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, yönetimde Avcı'ya sıcak bakanların olduğunu, önümüzdeki günlerde bir gelişmenin yaşanabileceğini, tecrübeli teknik adamın da büyük bir takımda görev almak istediğini belirttiler.

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