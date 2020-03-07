07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den Zlatko Dalic sürprizi

F.Bahçe'de teknik direktörlüğe sürpriz aday! Menajeriyle görüşüldü
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

ile yolların ayrılmasının ardından yeni teknik direktör arayışlarını sürdürem 'de hareketli saatler yaşanıyor. , , Niko Kovac, Leonardo Jardim, ve Bruno Labbadia'yı listesine alan sarı-lacivertliler, Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic ile temasa geçti.

yönetimi 'dan boşalan teknik direktörlük koltuğu için 5 aday belirlemiş ve bu isimlerle temasa geçmişti. Hoca arayışları tüm hızıyla devam ederken listeye bir teknik adam daha eklendi. Bu ismin Hıvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic olduğu ifade edildi.

TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI ARTIYOR

Eğer Dalic ile anlaşma sağlanırsa sezon sonuna kadar takımı kaptan ile çalıştıracak. EURO 2020 sonrası da Dalic tam yetki ile görevinin başında olacak.

Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması haberin devamı

YÖNETİM ÇABUK DAVRANIYOR

Fenerbahçe yönetimi mümkün olan en kısa sürede hoca işini çözmeyi yeni sezon bütçesini hazırlayıp bir an önce transfer çalışmasına başlamak istiyor.

BU DALIC'E İLK TEKLİF DEĞİL

Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Cocu ile yollarını ayırdıktan sonra Dalic ile temasa geçmiş ve teklifte bulunmuştu. Görüşmeyi de Comolli yapmıştı.

ABDULLAH AVCI BEKLEMEDE

Dün öğle saatlerinde Fenerbahçe'nin 'ın eski teknik patronu ile anlaşma sağlandığı haberleri hızla yayıldı. Birçok kaynak bu haberi servis ederken Fenerbahçe yönetiminden Abdullah Avcı ile görüşmenin yapılmadığı açıkladı. Ancak kulübe yakın kaynaklar, yönetimde Avcı'ya sıcak bakanların olduğunu, önümüzdeki günlerde bir gelişmenin yaşanabileceğini, tecrübeli teknik adamın da büyük bir takımda görev almak istediğini belirttiler.

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