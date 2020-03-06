06 Mart 2020, Cuma

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına kimin geçeceği merak konusu olan Fenerbahçe'de takımı sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'nun çalıştıracağı iddia edilirken, tecrübeli futbolcuyla ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.03.2020 11:12
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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

Süper Lig'de Şubat ayında çıktığı 5 maçta yalnızca 2 puan toplayabilen Fenerbahçe'de, teknik direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Sarı-lacivertlilerde takımın başında kimin geçeceği merak konusu olurken, TFF talimatlarına göre şok bir gerçekle karşılaşıldı. Eğer Fenerbahçe takımın başında o ismi getirirse ağır bir cezayla karşılaşılabilir...

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

Sarı lacivertlilerin başkan vekili Semih Özsoy "Aklımızda ve gönlümüzde bazı isimler var" dese de şu ana kadar herhangi bir isimle anlaşma sağlanamadı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

Yeni teknik direktörün Denizli maçına yetişip yetişmeyeceği de başka bir soru olarak akıllara takılırken Fenerbahçe önceki gün yardımcı antrenörler Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde antrenman yaptı. Dün ise antrenör ekibine takımın tecrübeli oyuncusu Emre Belözoğlu da katıldı.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

RESMİ OLARAK MÜMKÜN DEĞİL
Emre'nin antrenör olarak takımın başında sahaya çıkması 3. bir soruyu daha gündeme getirdi. Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum bu konuya açıklık getirdi: Türkiye Futbol Federasyonu talimatlarına göre bir futbolcu aynı zamanda teknik direktör olabilir mi? Cevap çok net: Olamaz!

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nu bekleyen büyük tehlike!

Talimat kimlerin teknik direktör olup olamayacağını 'Teknik Adamların Statüsü ve Çalışma Talimatı'nda belirlemiş.

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