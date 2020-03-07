07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Menajeri İstanbul’da!

Menajeri İstanbul’da!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün İstanbul'a geldiği iddia edildi.

Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün İstanbul'a geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin 52 yaşındaki Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa rotasını yerli hocalara çevireceği belirtildi. Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut ile boştaki Tayfun Korkut da Avcı ile birlikte diğer yerli adaylar...

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