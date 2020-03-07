07 Mart 2020, Cumartesi
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Emre Belözoğlu istedi Ömer Faruk Beyaz kadroda!
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020
Fenerbahçe’nin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu’nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.
Süper Lig'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı.
İHA'nın haberine göre; Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği Ömer Faruk Beyaz, Emre Belözoğlu'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.
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