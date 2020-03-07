07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu istedi Ömer Faruk Beyaz kadroda!

Belözoğlu istedi genç oyuncu kadroda!
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

’nin genç yeteneği , ’nun isteğiyle bugün oynanacak olan Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi.

'de bu akşam Denizlispor ile karşılaşacak olan 'de sürpriz bir gelişme yaşandı.

İHA'nın haberine göre; Dün gerçekleştirilen antrenmanda A takımla beraber çalışmalara katılan sarı-lacivertlilerin genç yeteneği , 'nun isteğiyle bugün oynanacak Denizlispor maçının 18 kişilik kadrosuna dahil edildi. Beyaz, şans bulması halinde ilk kez sarı-lacivertli formayla A takımda ve Süper Lig'de ilk kez kadroda yer alacak.

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