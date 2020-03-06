Fenerbahçe'den Abdullah Avcı açıklaması

Ersun Yanal ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Abdullah Avcı ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, tecrübeli teknik adam ile anlaşma sağlandığı iddialarının tamamen asılsız olduğu belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Futbol A Takımımızın, 7 Mart Cumartesi günü sahamızda Yukatel Denizlispor ile oynayacağı Cemil Usta Sezonu 25. hafta müsabakasında, Takımımızın başında antrenörümüz Zeki Murat Göle görev alacaktır. Kendisine bu görevinde camiamızın tecrübeli isimleri destek sağlayacaktır. Öte yandan kamuoyunda teknik direktörlük konusunda Sayın Abdullah Avcı ile görüştüğümüz ve/veya anlaştığımız yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır. Başkanımızın veya herhangi bir yöneticimizin, Sayın Avcı ile iddia edildiği üzere ne 2 hafta önce ne de bugünlerde bir teması olmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

DENİZLİSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA ZEKİ MURAT GÖLE YER ALACAK

Abdullah Avcı ile ilgili çıkan haberleri yalanlayan Fenerbahçe, aynı açıklamada Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynanacak mücadelede takımın başında antrenör Zeki Murat Göle'nin yer alacağını belirtti.

ZEKİ MURAT GÖLE KİMDİR?

26 Eylül 1979 İstanbul doğumlu olan Zeki Murat Göle, Düzcespor ve İstanbulspor'da amatör olarak futbol oynadı. 2008 yılından bu yana Fenerbahçe'de görev alan Göle, daha önce gençlik gelişim antrenörü ve A2 Lig antrenörü olarak görev aldı. 2014 yılında Fenerbahçe A Takımı'na dahil olan Zeki Murat Göle'nin UEFA A Lisansı bulunuyor. Tecrübeli antrenör, Yukatel Denizlispor maçında sarı-lacivertli takımın başında yer alacak.

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