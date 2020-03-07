07 Mart 2020, Cumartesi
BİZE ULAŞIN
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede Max Kruse sakatlandı.
Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Hastaneye kaldırıldı
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020
Fenerbahçe'de Max Kruse, Denizlispor maçının 31. dakikasında sakatlanarak kenara geldi ve 2. yarıda hastaneye kaldırıldı.
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede Max Kruse sakatlandı.
Alman oyuncu, orta yuvarlakta girdiği ikili mücadelenin ardından sekmeye başladı ve bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
Fenerbahçe'de Max Kruse'nin yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.
HASTANEYE KALDIRILDI
Alman oyuncu, ilk tetkiklerin ardından 2. yarının ortalarında detaylı kontroller için hastaneye kaldırıldı.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...