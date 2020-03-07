Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Hastaneye kaldırıldı

Fenerbahçe'de Max Kruse, Denizlispor maçının 31. dakikasında sakatlanarak kenara geldi ve 2. yarıda hastaneye kaldırıldı.

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede Max Kruse sakatlandı.



Alman oyuncu, orta yuvarlakta girdiği ikili mücadelenin ardından sekmeye başladı ve bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve kenara geldi.



Fenerbahçe'de Max Kruse'nin yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.



HASTANEYE KALDIRILDI



Alman oyuncu, ilk tetkiklerin ardından 2. yarının ortalarında detaylı kontroller için hastaneye kaldırıldı.

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