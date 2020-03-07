07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Max Kruse şoku! Hastaneye kaldırıldı

Max Kruse şoku! Hastaneye kaldırıldı
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'de , Denizlispor maçının 31. dakikasında sakatlanarak kenara geldi ve 2. yarıda .

'nin 'in 25. haftasında evinde Denizlispor ile oynadığı mücadelede sakatlandı.

Alman oyuncu, orta yuvarlakta girdiği ikili mücadelenin ardından sekmeye başladı ve bir süre kendini denese de oyuna devam edemedi ve kenara geldi.

Fenerbahçe'de Max Kruse'nin yerine Miha Zajc oyuna dahil oldu.

HASTANEYE KALDIRILDI

Alman oyuncu, ilk tetkiklerin ardından 2. yarının ortalarında detaylı kontroller için .

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