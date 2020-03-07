07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Deniz Türüç kadroda yok

Deniz Türüç kadroda yok
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekipte Deniz Türünç, yaşadığı bağırsak enfeksiyonu sebebiyle kadroda yer almadı.

'de ile Denizlispor arasında oynanacak olan maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcu kadroda yer almadı. Kulüpten yapılan açıklamada Türüç'ün geçirdiği bağırsak enfeksiyonu sebebiyle rahatsızlandığı ve kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

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