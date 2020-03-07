Fenerbahçe 2-2 Yukatel Denizlispor | MAÇ SONUCU

Süper Lig'de Fenerbahçe ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadelede 10 kişi kalan Fenerbahçe, Denizlispor ile 2-2 berabere kaldı. Fenerbahçe'de takımın başında antrenör Zeki Göle görev yaptı.

Süper Lig'de 25. hafta maçında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'ndaki mücadeleyi 2-2 eşitlikle sona erdi.

Sarı-lacivertli takımın gollerini 22. dakikada Ozan Tufan ve 90+2. dakikada Serdar Aziz kaydetti. Gaziantep'te ise golleri 47. dakikada penaltıdan Murawski ve 75. dakikada Mustafa Yumlu attı.

HEM PENALTI HEM KIRMIZI

Kadıköy'de Denizlispor'a karşı Fenerbahçe, VAR'la üzüldü. 41. dakikada Denizlispor'da Murawski'nin şutunda Tolgay'ın elle müdahalesi sonrası Zorbay Küçük, VAR'la temasa geçti.

Pozisyonu izlemek isteyen hakem Küçük, incelemeleri sonrası penaltı noktasını gösterdi. Bu sırada sarı kartı bulunan Tolgay Arslan, elle oynadığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Topun başına gelen Murawski ağları sarstı.

Bu sonuçla Fenerbahçe 40 puanla 6. sırada kaldı. Denizlispor 29 puanla 10. sırada yer aldı.

11'LER...

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Muriqi.

Denizlispor: Adam, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Oscar

MAÇTAN DAKİKALAR

3'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Oğuz Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.



14'üncü dakikada sağ kanattan Zeki Yavru'nun ortasında penaltı noktasında topla buluşan Barrow'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay'dan oyun alanına döndü.



21'inci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta topu kaleci Stackhowiak kornere çeldi.



22'nci dakikada Mehmet Ekici'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Ozan Tufan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.



24'üncü dakikada Barrow'un ortasına kaleci Altay boşa çıktı. Altay'ı geçen meşin yuvarlak sağda Aissati'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Serdar Aziz topu çizgiden çıkardı.



31'inci dakikada Tolgay'ın pası ile ceza sahası içinde buluşan Vedat'ın sol çaprazdan yaptığı sert vuruşu Stackhowiak oyun alanına çeldi. Dönen topu Denizlispor savunması kornere gönderdi.



41'inci dakikada Murawski'nin ceza sahsı dışından çektiği şutta top Tolgay Arslan'ın eline çarptı. Pozisyonu VAR'da izleyen hakem Zorbay Küçük, Tolgay Arslan'a ikinci sarı kartı göstererek kırmızı kartla oyun dışında bıraktı ve penaltı noktasını gösterdi.



45'inci dakikada topun başına geçen Murawski'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.



67'nci dakikada Serdar Aziz 'in uzak mesafeden sert şutunda meşin yuvarlak auta gitti.



74'üncü dakikada Zeki Yavru'nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.



75'inci dakikada Zeki Yavru'nun ortasında ön direkte bulunan Mustafa Yumlu meşin yuvarlağı kafa vuruşu ile ağlara gönderdi: 1-2.



90'ıncı dakikada Recep Niyaz ile verkaça giren Rodellega, Altay'ı geçmek istedi. Altay'ın müdahalesinin ardından savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.



90+2'nci dakikada Tolga Ciğerci'nin kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Serdar Aziz meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.



90+5'inci dakikada Onazi, meşin yuvarlağı rakip ceza sahasına kadar sürdükten sonra Özgür Çek'e aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda Isla topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi.



Karşılaşma 2-2'lik skorla son buldu.

FERDİ İLK KEZ 11'DE



Sarı lacivertli ekipte Ferdi Kadıoğlu, bu sezon ilk kez ilk 11'de görev aldı.



Fenerbahçe'nin Denizlispor ile oynadığı mücadelede Zeki Göle, genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'na bu sezon ilk kez 11'de görev verdi. Kadıoğlu daha önceki maçlarda oyuna sonradan dahil oluyordu.







ÖMER FARUK BEYAZ YEDEKLER ARASINDA



Fenerbahçe'de 16 yaşındaki genç oyuncusu Ömer Faruk Beyaz, ilk kez A takım kadrosunda yer aldı. Denizlispor maçı hazırlıklarında hafta boyunca takımla çalışmalarda yer alan Ömer Faruk Beyaz, karşılaşma kadrosuna da dahil edildi. Genç futbolcu yedekler arasında yer alırken, sarı lacivertli taraftarlar oyuncuya sevgi gösterilerinde bulundu.



EMRE BELÖZOĞLU 2 MAÇ SONRA KADRODA



Sarı lacivertli ekibin kaptanı Emre Belözoğlu, sakatlığının ardından 2 maç sonra kadroya döndü. Sakatlığı sebebiyle Galatasaray ve Antalyaspor karşılaşmalarında oynayamayan tecrübeli futbolcu, Denizlispor mücadelesinde yedekler arasında yer aldı.





ŞEHİTLER UNUTULMADI



Fenerbahçe - Denizlispor maçında, Suriye'nin İdlib bölgesinde şehit olan Mehmetçikler unutulmadı. Sarı lacivertli taraftarlar ellerinde bulunan Türk bayraklarını açarak, "Şehitler Ölmez Vatan Bölünmez" şeklinde tezahüratlarda bulundular.

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