07 Mart 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Ozan Tufan, Serdar Aziz, Altay Bayındır ve Tolgay Arslan cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'ye kötü haber! 4 isim...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'in 25. haftasında ile Denizlispor karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 berabere tamamlandı. Fenerbahçe'de , , ve cezalı duruma düştü.

'de 'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta dört futbolcu sarı-lacivertli futbolcu cezalı duruma düştü.

Fenerbahçeli futbolcu ve , Denizlispor'un ikinci golünden sonra hakem 'e itirazlarda bulundu. Bu itirazların ardından Zorbay Küçük, iki futbolcuya sarı kart gösterdi. Sarı kart gören Ozan Tufan ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü.

Karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı itirazlarında bulunan da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de sarı kart gören üç futbolcu, gelecek hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek.

Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında iki sarı kartla oyun dışı kalan da Konyaspor maçında oynayamayacak.

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