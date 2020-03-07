Ozan Tufan, Serdar Aziz, Altay Bayındır ve Tolgay Arslan cezalı duruma düştü

Süper Lig'de Fenerbahçe'nin Yukatel Denizlispor ile oynadığı maçta dört futbolcu sarı-lacivertli futbolcu cezalı duruma düştü.



Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan ve Serdar Aziz, Denizlispor'un ikinci golünden sonra hakem Zorbay Küçük'e itirazlarda bulundu. Bu itirazların ardından Zorbay Küçük, iki futbolcuya sarı kart gösterdi. Sarı kart gören Ozan Tufan ve Serdar Aziz cezalı duruma düştü.



Karşılaşmanın 90+2. dakikasında penaltı itirazlarında bulunan Altay Bayındır da gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Fenerbahçe'de sarı kart gören üç futbolcu, gelecek hafta Konyaspor maçında forma giyemeyecek.



Öte yandan karşılaşmanın ilk yarısında iki sarı kartla oyun dışı kalan Tolgay Arslan da Konyaspor maçında oynayamayacak.

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