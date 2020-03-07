Emre Belözoğlu: Susmamızın özellikle bir nedeni yok

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Denizlispor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Susmamızın özellikle bir nedeni yok. İşimizi yapıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız olacak. Önemli olan doğru yerde doğru zamanda açıklama yapmak." ifadelerini kullandı.

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