08 Mart 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu: Susmamızın özellikle bir nedeni yok

Susmamızın özellikle bir nedeni yok
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 07.03.2020 Giriş Tarihi: 07.03.2020

'nin Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Denizlispor ile sahasında 2-2 berabere kaldığı karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Emre Belözoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Susmamızın özellikle bir nedeni yok. İşimizi yapıyoruz. Bizim de konuşacak zamanlarımız olacak. Önemli olan doğru yerde doğru zamanda açıklama yapmak." ifadelerini kullandı.

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