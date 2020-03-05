05 Mart 2020, Perşembe

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe'de Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Yukatel Denizlispor maçının hazırlıkları sürüyor. Teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından yardımcı antrenörler eşliğinde çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalıştı.

Giriş Tarihi: 05.03.2020 15:16 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 15:21
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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Ligde yaşadığı üst üste puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan Fenerbahçe'de Süper Lig'in 25. haftasında Ülker Stadı'nda oynanacak Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına devam etti.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Emre Belözoğlu, Volkan Demirel, Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız yönetiminde çalışan sarı-lacivertlilerin antrenmanı saat 11.00'de ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

Fenerbahçe, Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarını 6 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla noktalayacak.

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Fenerbahçe'den resmi açıklama geldi! Emre Belözoğlu ve Volkan Demirel...

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