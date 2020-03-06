06 Mart 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe zirvede!

Fenerbahçe zirvede!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 06.03.2020

Ligde 7. sırada olan F.Bahçe, stat doluluk oranında ise z-ir vede yer alıyor. Maçlarını ortalama 39.555 taraftar izleyen Kanarya, başarısızlığa rağmen büyük bir destek görüyor

ligde üst üste aldığı kötü sonuçların ardından 7. sıraya kadar gerilese de stat doluluk oranında zirvede yer alıyor. Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, A Spor'da katıldığı Maksimum Spor adlı programda, Sarı- Lacivertliler'in maç başına 39.555 taraftar ortalamasıyla 'de stat doluluk oranı en yüksek olan takım olduğunu açıkladı. Fenerbahçe taraftarı bu alanda puan cetvelinde önünde olan ezeli rakiplerini solladı.

LAYIK OLUN...

Stat doluluk oranında F.Bahçe'yi 34.947 seyirci ile ve 29.835 taraftarla Trabzonspor takip ediyor. Sosyal medyada bu konuyla ilgili mesajlar atan Fener taraftarı da, "Sizi yalnız bırakmayan taraftara layık olun" yorumunu yaptı. Takıma mesaj yolladı.

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