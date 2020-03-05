05 Mart 2020, Perşembe

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Fenerbahçe'de stoper şanssızlığı

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonundaki stoper sıkıntısı bitmiyor. Sezon başından bu yana sakatlıklar sebebiyle savunmada uzun süredir ideal dizilişle oynayamayan sarı-lacivertli ekip, özellikle stoper yönünden şanssızlıklar yaşadı. Bunun son halkası Simon Falette oldu. Devre arasında kiralanan ve Trabzonspor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının hemen başında sakatlanan Fransız futbolcu 2 hafta forma giyemeyecek.
05.03.2020

Fenerbahçe'de ilk önemli sakatlığı Serdar Aziz yaşamıştı. Sezon başlamadan sakatlanan tecrübeli stoper, ilk resmi maçını 20 Ekim 2019'da Yukatel Denizlispor'a karşı oynamıştı... Serdar, son oynanan Trabzonspor maçında da kadroda yer almadı.

En büyük şanssızlığı ise Sadık Çiftpınar yaşadı... İlk yarıda 14. haftadaki Gençlerbirliği maçında 90 dakika sahada kalan Sadık, bir sonraki hafta Sivasspor deplasmanında sakatlandı ve sezonu kapattı.

Sarı-lacivertli ekipte yaz transfer döneminde kadroya katılan Zanka ve Adil Rami ise ikinci yarıda takımdan ayrıldı. Ligin ilk yarısında 16 lig maçında forma giyen ancak son haftalarda gözden düşen Zanka, kupada 14 Ocak'taki Kayserispor maçında oynadıktan sonra Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'a kiralandı.

İlk yarıda ligde sadece 1 maçta 45 dakika sahada kalan ve 6 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında forma giyen Adil Rami ile şubat ayında yollar ayrıldı.

Fenerbahçe'de bu sezon savunmanın ortasında düzenli olarak oynayabilen tek futbolcu, orijinal mevkisi stoper olmayan Jailson'du. Brezilyalı oyuncu bu sezon 28 resmi karşılaşmada forma giydi.

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