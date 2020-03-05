05 Mart 2020, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek!
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020
ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı kural hatası nedeniyle tekrar edilecek.
Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:
"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.
Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
BASKETBOL HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...