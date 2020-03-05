Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek!

ING Basketbol Süper Ligi'nde 21. haftada oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı kural hatası nedeniyle tekrar edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü – Fenerbahçe Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."

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