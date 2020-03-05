05 Mart 2020, Perşembe

BASKETBOL

Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko maçı tekrar edilecek!

Karar verildi! Fenerbahçe maçı tekrar edilecek!
BASKETBOL
Güncelleme Tarihi: 05.03.2020 Giriş Tarihi: 05.03.2020

ING Süper Ligi'nde 21. haftada oynanan Meksa Yatırım - Beko maçı kural hatası nedeniyle tekrar edilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"01 Mart 2020 tarihinde oynanan Meksa Yatırım Kulübü – Beko Spor Kulübü (BSL) müsabakası ile ilgili Meksa Yatırım Afyon Belediyespor Kulübü tarafından yapılan itiraz Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülmüş ve kural hatası yapıldığı kanaatiyle müsabakanın tekrarına karar verilmiştir.

Karşılaşmanın tarihi, iki takımın maç programına göre daha sonra açıklanacaktır."

Muhalefet yemekte toplandı haberin devamı
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