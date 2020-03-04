04 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu geri dönüyor

Fenerbahçe'de flaş Emre Belözoğlu gelişmesi!
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 04.03.2020

, 'in 25'inci haftasında Yukatel Denizlispor ile 7 Mart cumartesi günü Kadıköy'de mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekipte 'ın ZTK'da Trabzonspor ile oynanan maçtan sonra görevini bırakması ile gözler takımı kimin çalıştıracağına çevrilmiş durumda. Ligin bitmesine 10 hafta kala Ersun Yanal ile yol ayrımına giden Fenerbahçe Yönetimi, yeni bir hoca bulana kadar takımı yardımcı antrenörler Fatih Yıldız ile 'ye emanet etti.

Samandıra 'nde akşam saatlerinde Denizlispor maçının hazırlıklarına başlayacak sarı-lacivertli ekipte, takımı Fatih Yıldız ile çalıştıracakken sakatların da durumları netlik kazanmaya başladı.

'de kaptan ile Garry Rodrigues'in sakatlıkları bulunurken ZTK'da Trabzonspor ile oynanacak maçtan önce yapılan son idmanda sakatlık yaşanınca sağlık ekibi bir hayli sıkıntıya düştü. Sarı-lacivertli ekipte, aşırı yüklenme nedeniyle sorun yaşayan , adale ağrısı nedeniyle riske edilmeyen Serdar Aziz ve kasık ağrısı bulunan Nabil Dirar, Trabzonspor mücadelesinde görev alamamışlardı. Sağlık ekibinin yoğun çaba gösterdiği oyunculardan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz, Nabil Dirar'ın Denizlispor maçında görev alması beklenirken Hasan Ali Kaldırım ile Garry Rodrigues'in durumu belirsizliğini koruyor. Sarı-lacivertli ekipte Denizlispor maçı öncesinde cezalı futbol isi bulunmuyor.

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu...

FALETTE EN AZ 15 GÜN YOK

Yumuşak dokusunda ezilme, kanama, ödem ve kısmi yırtılma tespit edilen Simon Falette, en az 15 gün takımından ayrı kalacak.

Fenerbahçe'nin yarı final ilk maçında Trabzonspor ile mücadele ettiği karşılaşmasının 6'ncı dakikasında Simon Falette, hava topu mücadelesinde Jose Sosa ile çarpışarak ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisine başlanan Gineli futbolcunun en az 15 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor.

F.Bahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu... haberin devamı
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