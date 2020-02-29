29 Şubat 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Mustafa Cengiz'den PFDK'ya 'ceza' tepkisi!

G.Saray'dan Deniz Türüç tepkisi
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Başkanı , derbi sonrası 'nın 'ye verdiği cezaları değerlendirdi.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:

"Şahsen çok üzüldüm. Tüm gördü. Rakibimizin bir futbolcusunu onlarca insan tutamadı, zapt edemedi. Ona bir maç ceza, teknik direktörlerine 1 maç ceza verilmiş... Çok şaşırdık. Bizim futbolcumuzun hafif bir yüz tutma hareketine üç maç ceza verildiğini gördük. Rakibimize ceza verilsin modunda değiliz ama hakkaniyetli ve adaletli olunsun. 230 bin TL rakip takıma, 150 bin TL'ye yakın bir para cezası da bize verilmiş. Güvenli çizgi nedir tam olarak belirtilmiyor; maçında çizgiyi ihlal ettik diye, yayıncı kuruluştan başka yere röportaj verdik diye kulübümüze 150 bin TL ceza verildi. Böyle bir çifte standart olur mu? Bu durumu şaşkınlıkla ve ciddi bir öfke ile karşılıyoruz."

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"Cezalar caydırıcı olmalı"

"Keşke bu cezaları hiç vermeselerdi. Bu kadar anlamsız olmamalı cezalar. Ceza caydırıcı olmalı. Cezanın temelinde caydırıcılık vardır. Cezanız bunu içermiyorsa hiç vermeyin."

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