04 Mart 2020, Çarşamba
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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...
Fenerbahçe, özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla beraber faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a kesmişti. 56 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor karşısında takıma başında son maçına çıkmış ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ise teknik direktör arayışları hakkında açıklamalar yapmış ve akıllarında birkaç ismin olduğunu duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörlük görevini vermeye hazırlandığı isim belli oldu! İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:30
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