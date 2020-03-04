04 Mart 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

Fenerbahçe, özellikle sezonun ikinci yarısında aldığı kötü sonuçlarla beraber faturayı teknik direktör Ersun Yanal'a kesmişti. 56 yaşındaki teknik adam, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor karşısında takıma başında son maçına çıkmış ve mücadeleden 2-1 mağlup ayrılmıştı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy ise teknik direktör arayışları hakkında açıklamalar yapmış ve akıllarında birkaç ismin olduğunu duyurmuştu. Sarı-lacivertli takım yeni teknik direktörlük görevini vermeye hazırlandığı isim belli oldu! İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.03.2020 13:15 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 13:30
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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

Fenerbahçe ikinci yarıya kabus gibi girmiş ve son 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak 2 puan toplayabilmişti.

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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

3 karşılaşmada 1 puan alan Fenerbahçe, Kadıköy'de ezeli rakibi Galatasaray'ı ağırlamış ve sarı-lacivertlilerin 21 yıllık yenilmezlik serisi 3-1 yenilmesiyle beraber son bulmuştu.

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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

Ağır Kadıköy yenilgisinden sonra Antalyaspor deplasmanına giden sarı-lacivertliler, Akdeniz ekibi karşısında son dakika bulduğu golle 2-2 berabere kalmıştı. Teknik direktör Ersun Yanal için Antalyaspor maçı bardağı taşıran son damla oldu!

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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

BİR TÜRLÜ BEKLENENİ VEREMEDİ

Fenerbahçe'de taraftarın büyük beklentisi ve isteğiyle geçtiğimiz sezonun ortasında takımın başına getirilen Ersun Yanal beklenen performansı bir türlü sergileyememişti.

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Fenerbahçe'den ters köşe! Bunu kimse beklemiyordu...

SON KEZ TAKIMIN BAŞINDA YER ALDI

Ersun Yanal, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynana Trabzonspor maçında son kez takımının başında sahaya çıktı ve Fenerbahçe karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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