04 Mart 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu...

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! 2 oyuncu...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 04.03.2020 Giriş Tarihi: 04.03.2020

Avrupa Ligi'nde Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe Beko'da, sakatlıkları bulunan Kostas Sloukas ile James Nunnally'nin forma giyemeyeceği belirtildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bu akşam 20:45'te oynanacak Kızılyıldız maçı kadromuzda, sakatlıkları bulunan oyuncularımız Kostas Sloukas (diz) ve James Nunnally (omuz) yer alamayacaktır.

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