Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Voleybolda, Fenerbahçe HDI Sigorta, AXA Sigorta Efeler Ligi 20'nci hafta maçında İstanbul BBSK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 18'inci galibiyetini alan Fenerbahçe HDI Sigorta, liderliğini sürdürdü. İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

Maç öncesi iki takım, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için sahaya 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartla çıktı. Ardından, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.



SALON: Burhan Felek

HAKEMLER: Seçkin Yener, Erdal Akıncı

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Oğuzhan Karasu, Ulaş Kıyak, Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin)

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu)

SETLER: 25-22, 25-17, 25-20

SÜRE: 73 dakika (24, 24, 25)

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