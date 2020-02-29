29 Şubat 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe HDI Sigorta - İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Fenerbahçe set vermeden kazandı
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 29.02.2020

Voleybolda, , AXA Sigorta Efeler Ligi 20'nci hafta maçında İstanbul BBSK'yı konuk etti. Sarı-lacivertliler, mücadeleden 25-22, 25-17 ve 25-20'lik setler sonunda 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla 18'inci galibiyetini alan Fenerbahçe HDI Sigorta, liderliğini sürdürdü. ise 13'üncü mağlubiyetini aldı.

Maç öncesi iki takım, 'nin bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimiz için sahaya 'Başımız sağ olsun' yazılı pankartla çıktı. Ardından, şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu.

SALON: Burhan Felek
HAKEMLER: Seçkin Yener, Erdal Akıncı
: Oğuzhan Karasu, , Rossard, Emre Batur, Ter Maat, Hidalgo (Caner Dengin)
: Samet Yalçın, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Batuhan Avcı, Uğur Güneş, Caner Çiçekoğlu (Beytullah Hatipoğlu)
SETLER: 25-22, 25-17, 25-20
SÜRE: 73 dakika (24, 24, 25)

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