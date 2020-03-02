02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Bombayı Almanlar patlattı! Ersun Yanal'ın ardından yeni hoca...

Bombayı Almanlar patlattı! Yanal'ın ardından...
FENERBAHÇE
Güncelleme Tarihi: 02.03.2020 Giriş Tarihi: 02.03.2020

'in ikinci devresinde aldığı kötü sonuçlar sonrasında koltuğu sallanan , son olarak Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalmıştı. Antalyaspor beraberliği sonrasında sarı-lacivertli takım son 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve zirveden uzaklaştı. Yönetimi de teknik direktörle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?' sorusu akıllara gelmişti. Alman yayın organı Bild, Sarı Kanarya'nın ile görüştüğünü açıkladı. İşte ayrıntılar...

'de Antalyaspor karşısında alınan beraberlik sonrasında ile yollarını ayıran , yeni teknik adam arayışlarına girmişti.

Sarı-lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, 'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı-lacivertlilerin ile görüştüğünü okuyucularına aktardı.

Fenerbahçe'de Vedat Muriç'e dev teklif!

"F.BAHÇE MURİÇ VE KRUSE'YE GÜVENİYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da forması giyen Max Kruse'ye ve Kosovalı golcüsü 'e güvendiği yazıldı.

"TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR"

Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.

Fenerbahçe ayrılığı KAP'a bildirdi haberin devamı
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Taraftarlardan şok tepki! Ersun Yanal... Taraftarlardan şok tepki! Ersun Yanal...
Ersun Yanal'ın son hazırlığı! Hedef Trabzonspor maçı... Ersun Yanal'ın son hazırlığı! Hedef Trabzonspor maçı...
Fenerbahçe'de Muriç'e dev teklif! Fenerbahçe'de Muriç'e dev teklif!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör