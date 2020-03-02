Bombayı Almanlar patlattı! Ersun Yanal'ın ardından yeni hoca...

Süper Lig'in ikinci devresinde aldığı kötü sonuçlar sonrasında koltuğu sallanan teknik direktör Ersun Yanal, son olarak Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile son dakikada bulduğu golle 2-2 berabere kalmıştı. Antalyaspor beraberliği sonrasında sarı-lacivertli takım son 5 haftada 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik alarak şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve zirveden uzaklaştı. Fenerbahçe Yönetimi de teknik direktörle karşılıklı olarak sözleşmeyi feshettiklerini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından 'Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?' sorusu akıllara gelmişti. Alman yayın organı Bild, Sarı Kanarya'nın Tayfun Korkut ile görüştüğünü açıkladı. İşte ayrıntılar...

Süper Lig'de Antalyaspor karşısında alınan beraberlik sonrasında teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni teknik adam arayışlarına girmişti.

Sarı-lacivertliler için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı-lacivertlilerin Tayfun Korkut ile görüştüğünü okuyucularına aktardı.

"F.BAHÇE MURİÇ VE KRUSE'YE GÜVENİYOR"

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Kosovalı golcüsü Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.

"TAYFUN KORKUT İLE İLGİLENİYORLAR"

Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, İstanbul deviyle flört ettiğini yazdı.

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