02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Trabzonspor hazırlıklarını tamamladı

Ersun Yanal'ın son hazırlığı! Hedef Trabzonspor maçı...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2020

yarı final ilk maçında yarın ’a konuk olacak , yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör 'ın yönetiminde 'da konakladıkları otelin sahasında gerçekleştirilen antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Koordinasyon ve 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi. Sarı-lacivertli kafile, bugün saat 16:30'da Antalya'dan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

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