02 Mart 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçeli taraftarlardan Ersun Yanal'a şok tepki!

Taraftarlardan şok tepki! Ersun Yanal...
FENERBAHÇE
Giriş Tarihi: 02.03.2020

yarı final ilk maçında ’a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdüğü ’dan ayrıldı. ’na ile birlikte gelen sarı-lacivertlileri ’a çok az sayıda taraftar uğurladı.

yarı final ilk maçında 3 Mart Salı günü 'a konuk olacak , 'de Fraport TAV ile deplasmanda oynanadığı maçın ardından 'da kupa maçı hazırlıklarını sürdürdü. Konakladığı otelin sahasında yönetiminde antrenmana çıkan , 'a hareket etmek için bugün saat 15.30'da içerisinde Ersun Yanal'ın da bulunduğu takım otobüsüyle 'na geldi.

TARAFTAR ERSUN YANAL'A SESLENMEDİ

Polisin güvenlik önlemleri altında havalimanına gelen Fenerbahçeli kafileyi çok az sayıda taraftar uğurlamaya geldi. Taraftarlar, özellikle Vedat Muriç, , Luis Gustavo ve Ferdi'den imza istedi, oyuncular da bu isteği karşılıksız bırakmadı. Taraftarların yine imza konusunda Ersun Yanal'a seslenmemeleri ise dikkat çekti.

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"YAPABİLECEĞİ TEK ŞEY TRABZON MAÇINI ALMAK"

Taraftarlardan Ege Bilgin Turan, takıma olan desteklerinin sürdüğünü belirterek, "Tek hedefimiz kaldı, Trabzon maçını alıp inşallah kupayı almak istiyoruz. Tek beklentimiz bu. Yapabileceği tek şey o bizim için. Sakatlıklar oldu, sol bek olmadan sezona başlandı, hatalar oldu ama taraftar her zaman üzerine düşeni yaptı, çok ümitliydik bu sefer olmadı." dedi.

Bir başka taraftar Umut Ege Kocaoğlu da, "Çok umutluyduk, sezona çok güzel başladık. Talihsizlikler oldu ama bizim sevgimiz armaya. Başkanımıza güveniyoruz. Hocamızı güzel hatırlayacağız, hocamız da bizi muhtemelen güzel hatırlayacak. İster istemez tepkiler olabilir camia içerisinde ama kol kırılır yen içinde kırılır. Daha kötülerini de gördük. Bu süreç bizi hedefimizden vazgeçirmez. Geçen sene gönlümüzden geçen isim Ersun hocaydı. Çünkü en güzel başarımızı onunla yaşamıştık. Çok isim duyuyoruz ama yönetime güveniyoruz. 'u çok seviyorum. Başkanımız bizim için çok başka." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kafile, saat 16.30'da kalkan özel uçakla Trabzon'a hareket etti.

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