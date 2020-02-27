Fenerbahçe'de kriz kapıda! Kasada para kalmadı

Fenerbahçe için ikinci devre pek de iyi başlamadı... Ezeli rakibi Galatasaray'a 21 yıl sonra Kadıköy'de kaybeden sarı-lacivertliler, bu yenilginin ardından basketbolda da 9 yıl sonra sahasında rakibine boyun eğmişti. Bu ağır yenilgilerle sarı-lacivertliler taraftarlarını üzerken, mali anlamda da kriz kapıda! İşte detaylar...

Uzun süredir mali sıkıntılar içinde yüzen Fenerbahçe için tek çıkış yolu şampiyonluktu. Bu sayede hem TFF'nin vereceği para ödülü alınacak hem de UEFA'dan önemli bir gelirin sahibi olunacaktı. Ayrıca şampiyonlukla beraber Fenerium, bilet ve loca satışlarından da ciddi gelir bekleniyordu. Bunun yanısıra bu havayla "Fener Ol" kampanyası devam edecekti. Ancak sportif başarısızlık sarı-lacivertli kulübün mali açıdan yaptığı tüm planları alt üst etti.

ŞAMPİYONLUK VE DEVLER LİGİ GELİRLERİ

Şampiyonluğun kaçması durumunda federasyondan gelecek doğrudan 36 milyon lira kaybedilecek. Daha da önemlisi muhtemel UEFA gelirleri elden uçacak. UEFA bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılan her kulübe 15 milyon euro katılım bedeli ödedi. Bunun dışında performansa göre elde edilecek gelirler söz konusuydu.

20 MİLYON EUROLUK PARA

Mevcut durumda artık şampiyonluğa çok uzak olan sarı-lacivertliler en basit haliyle 20 milyon euroluk doğrudan bir gelirden oldu. Performans ve dolaylı gelirler de eklendiğinde sarı-lacivertliler için büyük bir mali kaynak yaratma şansı da elden kaçacak. Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra 50 milyon dolarlık bir hibe yaptı. Bunun yanısıra sponsorluk gelirleriyle kulübe ciddi maddi katkı sağladı. Ancak hem önceki dönemden gelen borçlar hem de son iki yıldaki yanlış yönetim sebebiyle bu paraların da etkisi çok fazla olmadı. Güneşi gören kar gibi eridi.

YENİ KADRO PLANLAMASI

Sponsorluk gelirleri başta olmak üzere sarı-lacivertler an itibariyle önemli gelirler elde ediyor. Ancak bunun daha da arttırılması için şampiyonluk şart. Son olarak 2008-09 sezonunda kulübün kasasına buradan para girmişti. Dolayısıyla yönetimi yeni sezonda mali açıdan daha da zor bir dönem bekliyor.

Ayrıca bu mali sıkıntılar içinde yeniden bir kadro yapılanmasına gidilecek. Yeni teknik adam ve transferler için kaynak gerekiyor. Gönderilecek oyuncuların da bazılarının maliyeti söz konusu olacak.

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