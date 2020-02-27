Damien Comolli Fenerbahçe'deki krizi böyle açıkladı

Fenerbahçe'nin eski sportif direktörü Damien Comolli, İngiltere'de katıldığı bir podcast yayınında sarı-lacivertli kulüpteki günlerine yönelik flaş açıklamalarda bulundu. Fransız teknik direktör ayrılık sebebi olarak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un habersiz transfer yapmasını gösterdi.

İngiltere'de bir podcast yayınına katılan Damien Comolli, sarı-lacivertli ekipte geçirdiği günlerle ilgili flaş açıklamalar yaptı. İşte Fransız futbol adamı gündeme bomba gibi düşen o sözleri:

"BAŞKAN BENDEN HABERSİZ TRANSFER YAPTI"

Başkan, benim ve teknik direktörün haberi olmadan transfer yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve finansal desteğinden dolayı kararlarına saygı duydum çünkü kendisi kulüp başkanı ve istediğini yapabilir.

"DAHA ÖNCE DE İSTİFA ETMİŞTİM ANCAK..."

Fakat bu durum beni biraz rahatsız etti. İki seçeneğim vardı; ya kalıp neler olacağını izleyecektim ya da gidecektim. Zaten daha önce de istifa kararı almıştım ancak bunu kabul etmediler.

"TWEET ATINCA GİTMEME İZİN VERDİLER"

Artık dayanamıyordum ve daha önce hiç yapmadığım bir şeyi yapıp tweet attım. Bu hareketimin ardından gitmeme müsaade ettiler. Bence, ekonomik zorluklara rağmen iyi bir transfer dönemi geçirdik. Kulübün üzerinde negatif bir hava vardı. Hayal kırıklığına uğradım.

"MURİÇ PREMIER LİG'E ÇOK UYGUN"

Vedat Muriç, Premier Lig'e uygun bir oyuncu. Gelişimi dikkat çekiyor. Ben onu sürekli Giroud ile mukayese ediyorum. Belki, City ya da Liverpool için hazır değil ancak diğer Premier Lig ekiplerinde forma giyebilir. Profesyonel ve çok çalışıyor. İngilizcesi de çok iyi.

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